Вароша: один день на родине

Когда-то Вароша, прибрежный квартал кипрского города Фамагуста, был популярным курортом. Сюда приезжали отдыхающие со всего мира.

После турецкого вторжения 1974 года, в результате которого 37 % острова перешли под контроль созданной тогда Турецкой Республики Северного Кипра, Фамагуста превратилась в город-призрак. Местным жителям дали сутки на то, чтобы покинуть свои дома; в возможности вернуться им до сих пор было отказано. На днях, впервые за последние 46 лет, было сделано исключение.

65-летний Павлос Якову впервые с тех пор посетил отель "Флорида", который 46 лет назад принадлежал его отцу:

- Здесь я родился, - рассказывает он. - В этой комнате... Это был наш район, они уничтожили все, ничего не оставили... Смотреть на всё это сейчас мне очень, очень трудно...

- Вам удалось что-то найти ? - спрашивает журналист.

- Нет, ничего. Только туристические путеводители той эпохи.

- Вы что-нибудь взяли?

- Нет, я ничего не брал, я здесь не для этого. Это дань памяти ... Я посвящаю сегодняшний день моему отцу, которого больше нет на свете...

В момент вторжения Вароша находился на пике популярности, здесь отдыхали такие звёзды как Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Брижит Бардо. Некоторые из гостиничных комплексов до сих пор юридически является частной собственностью граждан из 20 стран. Согласно резолюции Совета безопасности ООН 550, принятой в мае 1984-го, "попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме её жителей, недопустимы".

Анна Марангу - ещё одна из тех, кто остался без родины: "Здесь всегда было много туристов. Отто Премингер снимал картину "Исход" с Полом Ньюманом в главной роли в порту Фамагусты. В местных отелях останавливались Сеферис и Элитис - греческие поэты, получившие в 1979 году Нобелевскую премию по литературе. Я хожу здесь и вспоминаю, как мой отец спешил на пляж в своих старомодных плавках фасона 50-60 годов... Душераздирающие воспоминания! Здесь жили люди, кипела жизнь на берегу моря. Осознавать, что всё это кануло в никуда, очень горько"...