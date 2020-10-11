Президентские выборы в Турецкой Республике Северного Кипра

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье прошли президентские выборы. На них были допущены 11 кандидатов.

По предварительным данным, лидирует глава правительства самопровозглашенной республики Эрсин Татар. Он набирает около 32% голосов. За ним с небольшим отрывом идет действующий президент Мустафа Акынджи, за него проголосовали 29% избирателей. Таким образом именно Татар и Акынджи выходят во второй тур выборов, который состоится ровно через неделю.

Север Кипра был оккупирован турецкими войсками в 1974 году, на этой части острова была провозглашена республика. Однако единственной страной, которая официально признает это образование, является Турция. Турция же открыто поддерживает Эрсина Татара.

Если действующий президент Мустафа Акынджи в некоторой степени считается западником, выступает за мирное воссоединение Кипра, то Татар наоборот поддерживает турецкую экспансию и применительно к Кипру отстаивает принцип "два государства для двух народов".

Незадолго до выборов на Севере Кипра при непосредственной поддержке Анкары было объявлено о частичном открытии курортного района в Фамагусте. Полвека назад турецкая армия изгнала отсюда все греческое население. В Никосии этот шаг восприняли как грубую провокацию.

Напомним, что победитель выборов не только возглавит общину турок-киприотов, но также будет представлять ее на международных переговорах по урегулированию проблемы разделенного острова.