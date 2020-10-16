Twitter обновил политику после скандала вокруг расследования о Байдене

Twitter обновил свою политику и средства корректировки ошибок после скандала вокруг прямой блокировки сервисом ссылки на расследование газеты New York Post о сыне кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байдена. Произошедшее назвал "неправильным" создатель платформы Джек Дорси. По его словам, основная задача сети в подобных ситуациях - "приведение контекста".

По заявлению куратора юридических вопросов Twitter Виджай Гадде, больше не будут удаляться материалы, полученные путем незаконного проникновения в компьютерные системы, "если только их не распространяют напрямую хакеры или те, кто действует с ними сообща". Пользователи смогут передавать друг другу подобные публикации, но их будут маркировать.

Данное решение компания приняла в течение последних суток. В среду Twitter и Facebook ограничили доступ к статье, в которой приводится переписка Хантера Байдена, бывшего члена правления украинской газовой компании Burisma (2014-2019 гг), с советником ее руководства Вадимом Пожарским. В одном из писем последний спрашивает Байдена-младшего о том, как можно было бы использовать его влияние "от лица компании" Burisma. В другом - благодарит американского коллегу за возможность встретиться с его отцом Джо Байденом, который тогда занимал пост вице-президента. Позже тот выступил с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование в отношении Burisma. Шокин был уволен, расследование - приостановлено.

Сам бывший вице-президент не раз заявлял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес вне США.

Прошлой осенью в Соединенных Штатах разгорелся скандал, после того, как нынешний президент Дональд Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына своего будущего соперника на выборах. Демократы расценили это как использование служебного положения в личных целях и измену присяге.

В свете публикации New York Post, появившихся меньше чем за месяц до выборов, Трамп обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции. Но за размещение ссылки на New York Post Twitter временно заблокировал аккаунты его предвыборного штаба и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. Сервис сослался на собственные правила о запрете публикации личных данных и материалов, добытых от хакеров. Республиканцы обвинили сеть во вмешательстве в президентские выборы. Главу платформы вызвали для дачи показаний в Конгресс.