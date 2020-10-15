На руинах в Гяндже

Мирные жители Азербайджана и Армении расплачиваются за срыв режима прекращения огня. Журналисты Euronews подготовили репортажи с обеих сторон конфликта.

Это все, что осталось от одного из домов после предполагаемого армянского ракетного удара по окрестностям Гянджи, второго города Азербайджана. Как сообщается, по меньшей мере 10 человек погибли, многие, в том числе дети, получили ранения.

Фаик Новрузов, житель Гянджи: "Где-то в 2 часа ночи произошел взрыв. Все затряслось, все начало двигаться, потолок приподнялся и опустился. Мы, честно сказать, перепугались, ведь все это произошло мгновенно. Взрыв был очень сильным. Мы пережили этот момент, и надеемся, что сейчас вся мировая общественность обратит на это внимание. Что я могу еще вам сказать? Вы все снимаете и все сами видите!".

Этот инцидент был одним из самых тяжелых, повлекших за собой жертвы среди гражданского населения - в этом трагическая особенность нынешней эскалации боевых действий.

Жители из разных уголков Азербайджана проявляют солидарность и сострадание, помогая пострадавшим соотечественникам, кто чем может. Эти вещи и подарки прислали из Баку.

Армения отрицает обстрелы мирных жителей, утверждая, что это ее народ стал жертвой нападений Азербайджана.