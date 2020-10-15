Десятки тысяч афганцев бежали из своих домов

Около 35 тысяч человек покинули свои дома в провинции Гильменд на юге Афганистана, где уже несколько дней продолжаются ожесточённые бои между правительственными войсками и вооружённой группировкой "Талибан". Авиация США наносит удары по талибам, которые в настоящее время контролируют 80% провинции.

Правительство всё ещё удерживает административный центр Гильменда – город Лашкаргах, в который и устремились бросившие дома жители провинции. Тысячи человек вынуждены ночевать на улицах города под открытым небом, так как местные власти не могут им предоставить свободные помещения и даже палатки. В провинции практически не осталось медицинских учреждений. Те, что еще работают, оказывают помощь только раненым.

Резкий рост насилия происходит на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта, которые продолжаются в Катаре. Но до сих пор сторонам не удалось договориться даже о базовых принципах возможного соглашения.