Коронавирус в Европе: мест в отделениях реанимации становится все меньше

Коронавирус не сдается. В европейских странах и городах вводят новые ограничения. Владельцы и сотрудники баров и ресторанов в испанском автономном сообществе Каталония вышли на акцию протеста. Местные власти решили на 15 дней закрыть для посетителей заведения общепита (еда только на вынос), сократить пропускную способность торговых центров на 70%, спортзалов на 50%. Университетам рекомендовано перевести студентов на удаленное обучение. С начала пандемии в Испании выявлено более 900 тысяч случаев заражения инфекцией.

В Соединенном Королевстве за минувшие сутки от COVID-19 скончались 137 пациентов. Коронавирус выявлен у более чем 19,700 человек. В Северной Англии действуют строгие санитарные меры. В Северной Ирландии с понедельника на две недели закроют школы. Ресторанам и кафе с пятницы разрешено готовить блюда только для доставки на дом, или на вынос. Британцам из районов, где коронавирус циркулирует особенно активно запрещено ездить в Уэльс, где зарегистрировано 946 инфицированных.

Положительный тест на коронавирус за последние сутки получили более 14 тысяч россиян. За тот же период времени умерли 239 заболевших. В Москве число инфицированных за сутки превысило 4,5 тысячи. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6-11-х классов переходят на дистанционное обучение с 19 октября по первое ноября. К очной учебе вернутся только ученики 1-5-х классов. Россиян призвали не лететь за границу без надобности.

Сложная эпидемическая ситуация в Бельгии, где зафиксировано 7360 новых случаев инфицирования коронавирусом. Органы здравоохранения бьют тревогу

Ив Ван Лаэтем, представитель кризисного центра Бельгии: "В настоящее время количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличивается в два раза каждые 12 дней. Если тенденция сохранится, мы достигнем максимальной вместимости в 2 000 коек в реанимациях середине ноября. Нужно избежать такого сценария ".

Медики Чехии выявили за прошедшие сутки выявили 8 325 инфицированных коронавирусом, что почти вдвое больше, чем в предшествующий день. В стране введен частичный локдаун, закрыты школы, рестораны, бары и клубы. В общественных местах нельзя распивать алкогольные напитки. Чешская Республика имеет самый высокий уровень инфицирования в Европе - 581 случай на 100 000 человек.