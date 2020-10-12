Срок годности продукта: как сократить пищевые отходы?

Более 50% пищевых отходов в ЕС приходится на домашние хозяйства.

В рамках плана действий Стратегии "с фермы на стол" Европейская комиссия предложит юридически обязательные целевые показатели по сокращению пищевых отходов к 2023 году, в частности пересмотрит правила ЕС по маркировке дат (даты "употребить до" и "лучше употребить до"), чтобы избежать ненужного выбрасывания продуктов питания, связанного с непониманием значения этих дат.

В Нидерландах финансируемый ЕС проект REFRESH провел кампанию по информированию общественности, в ходе которой был показан телевизионный ролик, объясняющий, как даты на упаковках продуктов питания могут отличаться. Тойне Тиммерманс, координатор проекта, объясняет:

— Исследования показали, что около 50% европейских покупателей не вполне разбираются в датах на упаковке. В Нидерландах мы подсчитали, что около 15% от того, что люди выбрасывают дома связано с неправильным пониманием значения маркировок дат. Мы начали кампанию, цель которой разъяснить разницу между двумя маркировками – "употребить до" и "лучше употребить до". С "употребить до" все ясно: вам нужно съесть продукт до указанной даты. "Лучше употребить до" - это просто гарантия качества. А значит, после этой даты вы можете сами решить, понюхав и попробовав продукт, — чтобы убедиться, годен ли еще он для употребления.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать своего рода логотип, который будет понятен каждому потребителю, как например, продукт "лучше употребить до" и "употребить до". Поэтому мы работаем со всей отраслью на национальном уровне, чтобы понять, можем ли мы улучшить клиентский сервис при помощи четкой маркировки, в том числе визуально, непосредственно показав, что это значит, и в чем разница маркировки дат.