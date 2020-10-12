Как заставить пищевые отходы работать на экономику?

Пятая часть продуктов, произведённых в Европе, в итоге отправляется на свалку — или в лучшем случае на корм скоту. Экономика теряет от этого 140 миллиардов евро в год. По мнению специалистов, простого решения эта проблема не имеет, но свой вклад в сокращение пищевых отходов могут сделать все участники рынка — от производителей до потребителей.

Негодная к продаже морковь часто идет на корм скоту, но на этой нидерландской фабрике ее считают формой отходов. То, что нельзя продать в качестве свежих закусок или очищенной моркови для пищевой промышленности, здесь превращают в сок и порошкообразные ингредиенты. Их производство постоянно корректируется в зависимости от спроса и предложения.

Мы пытаемся оптимизировать планирование как для промышленности, для рынка свежих продуктов, так и для рынка ингредиентов. Теперь мы стараемся использовать все ингредиенты — у нас есть овощи — мы делаем сок, у нас есть остаточная мякоть — мы пытаемся извлечь из нее волокна Гербранд ван Велдхёйзен директор vanRijsingengreen

Близлежащая "Фабрика излишков продовольствия" использует дешевые отходы пищевой промышленности в качестве ценного сырья.

Эти обрезки помидоров не нужны производителям гамбургеров. Мы из них делаем вкусные соусы и супы. Мы также используем, например, морковь, которая слишком большая по размеру для пищевой промышленности и розничной торговли Боб Хюттен директор Фабрика излишков продовольствия

Используя поврежденные, деформированные или обесцвеченные овощи, которые часто считались бесполезными, "Фабрика излишков продовольствия" увеличила свой оборот и наняла новых работников, в основном из уязвимых слоев рынка труда.

Это лишь некоторые из случаев, изученных Европейским исследовательским проектом REFRESH в 5 странах: в его рамках оценивалось, как частные и государственные заинтересованные стороны могут работать вместе, чтобы превратить пищевые отходы в ценные продукты.

Универсального решения нет, но мы попытались определить рекомендации для стран Европы и других регионов, как нам наладить сотрудничество между участниками разных секторов Тойн Тиммерманс координатор проекта REFRESH

Свою роль могут сыграть и новые технологии. Нидерландский стартап разработал автоматическую камеру для ресторанных кухонь: она отслеживает все, что попадает в мусорное ведро, предоставляя подробную статистику пищевых отходов, которые можно еще использовать. Создатели стартапа говорят, что их сервис может в семь раз сократить расходы ресторанов.

Исходя из анализа потерь, они смогут закупать меньше продуктов, чтобы потом не выбрасывать их. В среднем, каждая такая камера может сэкономить 4000 килограммов пищевых продуктов ежегодно. Только представьте, если мы поставим эту технологию на поток! Олаф ван дер Вин генеральный директор Orbisk

Многие нидерландские супермаркеты продают продукты, срок годности которых подходит к концу, с большой скидкой в популярном формате "коробки-сюрприза". Этому магазину удалось справиться с ежедневным избытком свежего хлеба, частично заменив его замороженным, вкус которого после разогревания не меняется.

Снижение пищевых отходов – одна из целей Стратегии ЕС "с фермы на стол".