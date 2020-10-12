Как заставить пищевые отходы работать на экономику?

Пятая часть продуктов, произведённых в Европе, в итоге отправляется на свалку — или в лучшем случае на корм скоту. Экономика теряет от этого 140 миллиардов евро в год. По мнению специалистов, простого решения эта проблема не имеет, но свой вклад в сокращение пищевых отходов могут сделать все участники рынка — от производителей до потребителей.
Негодная к продаже морковь часто идет на корм скоту, но на этой нидерландской фабрике ее считают формой отходов. То, что нельзя продать в качестве свежих закусок или очищенной моркови для пищевой промышленности, здесь превращают в сок и порошкообразные ингредиенты. Их производство постоянно корректируется в зависимости от спроса и предложения.
Близлежащая "Фабрика излишков продовольствия" использует дешевые отходы пищевой промышленности в качестве ценного сырья.
Используя поврежденные, деформированные или обесцвеченные овощи, которые часто считались бесполезными, "Фабрика излишков продовольствия" увеличила свой оборот и наняла новых работников, в основном из уязвимых слоев рынка труда.
Это лишь некоторые из случаев, изученных Европейским исследовательским проектом REFRESH в 5 странах: в его рамках оценивалось, как частные и государственные заинтересованные стороны могут работать вместе, чтобы превратить пищевые отходы в ценные продукты.
Свою роль могут сыграть и новые технологии. Нидерландский стартап разработал автоматическую камеру для ресторанных кухонь: она отслеживает все, что попадает в мусорное ведро, предоставляя подробную статистику пищевых отходов, которые можно еще использовать. Создатели стартапа говорят, что их сервис может в семь раз сократить расходы ресторанов.
Многие нидерландские супермаркеты продают продукты, срок годности которых подходит к концу, с большой скидкой в популярном формате "коробки-сюрприза". Этому магазину удалось справиться с ежедневным избытком свежего хлеба, частично заменив его замороженным, вкус которого после разогревания не меняется.
Снижение пищевых отходов – одна из целей Стратегии ЕС "с фермы на стол".