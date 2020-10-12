Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах с 90.9% голосов

Действующий лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, набрал более 90,9% голосов избирателей на выборах главы государства, заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода в понедельник. Явка на выборах составила 85,39%.

"За кандидатуру Эмомали Рахмона проголосовало 3 млн 837 тыс. 927 человек, или 90, 92% избирателей, - заявил Худоёрзода. - На основании предварительных результатов ЦКВР приняла решение объявить Эмомали Рахмона избранным президентом Таджикистана".

Выборы президента Таджикистана состоялись в минувшее воскресенье. Из соперников Рахмона наибольшее число голосов набрал председатель Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, за него проголосовали 3,03% избирателей.

Как сообщалось, избирательные участки закрылись в 20:00 часов, но выборы объявили состоявшимися уже к 15:00, когда явка избирателей составила более 70%. Окончательные результаты по закону должны быть обнародованы не позднее, чем через две недели после проведения выборов.

Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года и переизбран в пятый раз.