В Таджикистане идет подсчет голосов на президентских выборах

В Таджикистане, где завершилось голосование на президентских выборах, идет подсчет бюллетеней. Ранее в Центризбиркоме республики отметили, что выборы признаны состоявшимися. Явка избирателей по данным на 15:00 (местное время) составила более 70%. В связи с распространением коронавирусной инфекции на участках были приняты меры санитарной безопасности.

Главным претендентом на пост главы государства аналитики называют действующего лидера Эмомали Рахмона. Ему противостоят - еще четыре кандидата - Миродж Абдуллоев от коммунистов, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Латифзода от аграриев, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана.

Прошедшие выборы - шестые в истории независимой республики. На четырех из пяти предыдущих победу одерживал Эмомали Рахмон. Сейчас он баллотируется на новый семилетний срок.

Предварительные итоги голосования ЦИК озвучит на брифинге 12 октября.Окончательные итоги выборов будут оглашены в течение 10 дней.