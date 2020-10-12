В Минске жестоко избили брата олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой

В Минске жестоко избили брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону, героя Республики Беларусь Дарьи Домрачевой Никиту. Молодой человек ехал на велосипеде к матери, когда на него накинулась группа силовиков. Момент избиения попал на камеру. Задержание происходило во время акции протеста, но, по словам Домрачева, никакого отношения к этой демонстрации он не имел.

Молодой человек рассказывает, что "от ударов и крови на лице он ничего не видел, в какой-то момент он думал, что ослеп, и просил вызвать "скорую". Но в помощи врача ему было отказано.

"Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его", — сообщил Никита порталу TUT.BY.

В РУВД Домрачеву принесли уже готовый протокол, но прочитать его он не смог. Ему сказали, что в документе содержатся личные данные силовиков. "Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его". В протоколе сказано, что Домрачев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

По словам молодого человека, он не говорил силовикам, что его сестра – Дарья Домрачева.