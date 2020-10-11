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мир

Армения пригрозила Азербайджану "несоразмерно жёстким ответом"

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 Марика Димитриади
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На улицах Степанакерта
На улицах Степанакерта   -   Авторское право  AP Photo
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Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и прибегнет к наступательным действиям, ответ Армии обороны Нагорного Карабаха будет несоразмерно жёстким, заявили в Едином информационном центре Армении.

Ереван обвинил Баку в том, что он продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам и обстреливать гражданскую инфраструктуру, несмотря на договоренности о гуманитарном прекращении огня.

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что обратится к Армении и другим странам с призывом признать независимость Нагорного Карабаха, если в ближайшие дни Азербайджан не попытается решить вопрос мирным путем.

Режим прекращении огня вступил в силу в полдень 10 октября, но вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Армения в частности заявила, что Азербайджан держит по ракетным обстрелом Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты и распространяет "лживые сведения" о том, что подразделения Армии обороны обстреляли город Гянджа.

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