Талыш стал селом-призраком

Из города Нафталан (Азербайджан) съемочная группа Euronews отправляется в Талыш, село, которое несколько дней назад находилось под контролем сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Эмин Ибрагимов, Euronews: "В целях безопасности нам пришлось покинуть наш Нафталан. Сейчас мы - на заднем сиденье пикапа, который везет нас в Талыш. Euronews будет первой телевизионной группой снимающей в Талыше".

За прошедшую неделю, как заявили в Баку, силами азербайджанской армии были взяты несколько населенных пунктов. Домам и постройкам в Талыше нанесен значительный ущерб. Талыш не впервые оказался ареной боевых действий. Так было и в предыдущих конфликтах. Пустые глазницы домов. Пустые улицы. Местных жителей не видно. Азербайджанская армия не позволила запечатлеть на камеру военных.

Эмин Ибрагимов, Euronews: "Это было один из самых жестких условий съемки, выдвинутых азербайджанскими военными. Мы не могли снимать ни солдат, ни военную технику, но по дороге сюда мы видели много танков".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года. Ситуация снова обострилась 27 сентября; в самой непризнанной республике, а также в Азербайджане и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.

Эмин Ибрагимов, Euronews: "Нам сказали быть очень осторожными. В любую секунду мы можем здесь подорваться на мине". По словам Эмина, после объявлении о прекращении огня, в Талыше было спокойно.