В Сараеве открыт Олимпийский музей

Олимпийский музей Боснии и Герцеговины снова открыт в Сараеве. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Абдула Скака и князь Монако Альбер II.

Здание музея, построенное в начале 20 века, было разрушено 28 лет назад в результате сербской бомбардировки. Возвращение важного духовного символа боснийской столицы, а зимние Олимпийские Игры 1984 года здесь вспоминают до сих пор, стало одним из значимых этапов постепенного восстановления города из руин.

Абдула Скака, мэр Сараева: "В начале своего мандата мы сказали, что собираемся восстановить все разрушенные символы этого города. Наша мечта постепенно становится реальностью. И этот вечер - тому доказательство".

XIV зимние Олимпийские игры прошли в Сараеве, который тогда входил в Югославию, с 8 по 19 февраля 1984 года. В них приняли участие 1272 спортсмена из 49 стран, что стало рекордом для зимних Олимпиад. Больше всего наград - 25 - тогда завоевали представители Советского Союза, но уступили победу спортсменам из ГДР, в активе которых было больше золотых медалей.