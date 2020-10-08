Mona из Лиона: аэропорт Сент-Экзюпери ввёл систему распознавания лиц

Лионский аэропорт Сент-Экзюпери ввел экспериментальную систему распознавания лиц Mona.

По замыслу создателей, благодаря ей сократятся очереди, что обеспечит получасовую экономию времени для пассажиров. Для этого пользователям бесплатного сервиса Mona нужно открыть учетную запись с фотографией через мобильное приложение или терминал в аэропорту.

После этого пассажиры смогут проходить контрольные пункты – от сдачи багажа до посадки на борт (за исключением пограничного контроля) – без физического контакта. Биометрический датчик все сделает сам.

Гийом Пети, Euronews:

— Французское управление по защите данных все еще весьма обеспокоено идеей внедрения системы распознавания лиц во французских госучреждениях, например. Но она все же одобрила новую систему, после оглашения ряда рекомендаций. Ее использование не будет обязательным, поэтому вы все еще можете показать свои проездные документы по-старинке, но цель состоит в том, чтобы внедрить эту систему в других аэропортах мира. Но для этого операторам необходимо убедить компании и иностранные регулирующие органы, что это приложение, эта система безопасна в отношении защиты частной жизни.