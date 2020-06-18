Лионский аэропорт принял меры санитарной безопасности

Европейские воздушные гавани приспосабливаются к новым реалиям. Ранним утром просыпается расположенный в 25 километрах от Лиона аэропорт Сент-Экзюпери, все еще не работающий на полную мощность. Но жизнь здесь не замерла. Себастьян, сотрудник наземной службы, как и всегда, начинает осматривать взлетно-посадочные полосы. Он проверяет их четыре раз в день: отпугивает птиц, собирает мусор, устраняет другие посторонние предметы, которые могут угрожать движению самолетов. Еще одна забота персонала аэропорта связана с угрозой COVID-19. Сейчас в Сент-Экзюпери все организовано так, чтобы обеспечить пассажирам максимальную безопасность.

Лоранс Александрович, Euronews: "Аэропорт возобновил обслуживание коммерческих рейсов 8 июня. Но он и не закрывался. Во время карантина в Лион прибывали самолеты санитарной авиации, грузовые лайнеры и самолеты, возвращавшие на родину французов. На сегодняшний день Сент-Экзюпери принимает и отправляет от 10 до 20 рейсов. Их число продолжает расти".

Во всех залах аэропорта проводится тщательная и более частая уборка. В автоматах, где обычно продавались напитки и сладости, теперь можно приобрести защитные маски и гель для обработки рук.

Танги Бертолус, председатель правления аэропорта Лиона: "Приняты все необходимые меры. Повсюду сделана разметка. На полу - навигационные наклейки. Установлены экраны из органического стекла, разделяющие пассажиров и сотрудников аэропорта. Сиденья, которыми нельзя пользоваться, отмечены особым образом. Мы разместили порядка сорока автоматов с дезинфицирующим гелем. В общем сделали все, чтобы пассажиры чувствовали себя уверенно".

Говорят пассажиры: "Здесь приняли меры с тем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Но аэропорт практически пуст. Так что, вряд ли мы встретим кого-то, кто мог бы заразить нас коронавирусом".

"Ну, поскольку все носят маски, я чувствую себя в безопасности".

В здании аэропорта есть справочный отдел и пункт медицинской помощи. Сюда могут обратиться сотрудники более двухсот компаний, работающих на территории аэропорта, и путешественники. Первую помощь окажут пожарные. Если возникнет необходимость, вмешается медицинский работник.

Седрик Фехтер, генеральный директор аэропорта: "С врачом вас свяжут буквально в течение нескольких минут. Он выслушает жалобы, поставит диагноз и даже сможет выписать рецепт на медицинские препараты".

Некоторые авиакомпании требуют от пассажиров расписки в том, что у них нет COVID-19. Сейчас из лионского аэропорта Сент-Экзюпери можно отправиться по 46 направлениям. До прежнего уровня пока далеко. До санитарного кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, воздушная гавань обслуживала 350-400 рейсов в день.