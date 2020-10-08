COVID-19: новый европейский порядок

Новый поворот ключа в закручивании гаек в Бельгии - в стране полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц, власти полагают, что 57%-ный рост заражений обусловлен в том числе и близкими, но нежелательными контактами в питейных заведениях. Увеличивается в королевстве и число госпитализированных.

Подданные не слишком довольны нынешними ограничениями. Вот что говорит эта жительница Брюсселя: "Грустно все это наблюдать. Все хоть как-то хотят расслабиться. Мы все взрослые и ответственные люди, мы можем сами беречь себя и других. Ну вот в последний раз хлебнем винца, а потом все, финита ля комедиа".

Если раньше вся Франция ждала вечера пятницы, поскольку наступали выходные, то теперь тут ждут вечера четверга.

Именно в этот день недели глава минздрава Оливье Веран проводит пресс-конференцию, на которой подводит итоги и сообщает о том, какие нововведения ждут граждан.

Накануне были выявлены почти 19 тысяч новых инфицированных, и, судя по реплике президента, требуются новые ограничения: "Вирус циркулирует активно, особенно, если это касается пожилых людей, а они - в группе наибольшего риска, мы также видим, что все меньше свободных коек в реанимации, и, значит, нас всех ждут новые рестрикции".

В Германии зарегистрированы в разы меньше случаев новых заражений, но для страны за сутки 4 тысячи выявленных инфицированных - самая большая цифра за последние полгода.

В Берлине бары и рестораны с субботы будут работать по новому графику, закрываясь раньше и открываясь позже.

В столице страны и во Франкфурте-на-Майне вводится комендантский час, который действует с 11 вечера до 6 утра

На семейные торжества нельзя пригласить свыше 10 человек.

Все ограничения введены до конца текущего месяца.