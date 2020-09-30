COVID-19: "спасти развивающиеся страны"

Пандемия коронавируса не только нанесла ущерб здоровью людей по всему миру, но и экономике.

ООН призывает поддержать Международный Валютный фонд, которому в свою очередь было предложено помочь инвесторам не оставить в стороне развивающиеся государства и страны со средним доходом, "облегчив им долговое бремя". В противном случае, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, мировой экономике грозит глобальная рецессия.

Кризис унес жизни и источники заработка, и нанес беспрецедентный ущерб экономике, особенно в странах и регионах, наименее способных справиться с ним. Это именно тот кризис, для которого был создан МВФ – чтобы поставить шатающиеся экономики на ноги Антониу Гутерриш генсек ООН

Страдают также и развитые страны. В Великобритании пандемия поставила под угрозу тысячи рабочих мест в индустрии организации мероприятий.

Когда мы сможем вернуться к живой музыке и мероприятиям, я не знаю, какая там сложится ситуация. Я хотел бы, чтобы люди, бизнес поддерживались, чтобы у меня было профессиональное будущее Люк Эвери художник по свету

В Барселоне тысячи молодых врачей продолжают забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения количества выходных дней.

По их мнению, кроме ежедневных аплодисментов с балконов и публичных благодарностей, власти до сих пор не решили старые проблемы в секторе здравоохранения.

Именно во время пандемии мы увидели, насколько мы необходимы. Мы выполняли обязанности, для которых нас даже не готовили, иногда совершенно одни, принимая решения, несопоставимые нашим возможностям. Я не знаю, получаем ли мы сейчас достаточную поддержку Иса Чжан врач

Все чаще политики пытаются найти ответы — как во Франции, где правительство анонсировало дополнительные меры по оказанию помощи владельцам баров и ресторанов и других предприятий.

Тем не менее гнев продолжающих нести огромные убытки предпринимателей растет, который может вылиться в национальную демонстрацию.