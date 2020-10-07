Противники франкизма выступают за Закон демократической памяти

Розе Гарсиа было всего 18, когда ее задержали сотрудники полицейского управления франкистской полиции. Ее били шесть дней. Ей угрожали изнасилованием, не давали спать, пить, ходить в туалет. После одобрения испанским правительством проекта Закона демократической памяти, запрещающего оправдание и прославление диктатуры 1936-1975 годов и признающего право на расследование преступлений режима, она надеется на восстановление справедливости.

Роза Гарсиа, противница франкизма: "Я хочу, чтобы эти люди предстали перед судом. Хочу, чтобы все знали, что их работа заключалась в том, чтобы пытать. Я хочу, чтобы их семьи знали, кем они были".

В течение многих лет независимые организации своими силами отыскивают братские могилы жертв политических репрессий. Останки большинства из них до сих пор не опознаны.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews: "Считается, что в таких массовых захоронениях могут лежать останки более 100 тысяч человек. До сих пор обнаружить удалось только около 9 тысяч тел. В рамках нового закона планируется проведение эксгумации и создание банка ДНК, что позволит установить личности погибших".

Марко Гонсалес, вице-президент Ассоциации восстановления исторической памяти: "Первым делом необходимо вернуть останки семьям, чтобы они сами решили, где перезахоронить своих близких, чтобы выбор не оставался за палачами. Затем мы должны выяснить, кто несет за все это ответственность".

До сих пор испанские суды отказывали в открытии какого-либо уголовного расследования, ссылаясь на Закон об амнистии 1977 года, принятый в процессе перехода страны к демократии. Против такой практики выступает судья Бальтасар Гарсон, отстраненный от работы за превышение должностных полномочий после того, как объявил репрессии преступлениями против человечества: "Люди должны получить ответ. Речь не обязательно идет об уголовном преследовании, о реальных тюремных сроках. Это может быть и возмещение ущерба жертвам, символический жест".

Но прежде, чем это действительно станет возможным, проект Закона демократической памяти должен еще одобрить национальный парламент.