Верховенство права: Еврокомиссия критикует Польшу

Польша подверглась критике в отчёте Еврокомиссии о соблюдении верховенства права в соответствии с нормами европейских соглашений. Это может лишить страну средств из фонда восстановления экономики ЕС. Варшаве вменяют в вину недостаточную, с точки зрения Брюсселя, свободу СМИ и национальной системы правосудия после проведённых реформ.

Но в правящей польской партии "Право и справедливость" утверждают, что изменения в правовой системе были необходимы. Себастьян Калета, заместитель министра юстиции, говорит:

"Отчет Европейской комиссии необъективен, потому что он поверхностно рассматривает соблюдение верховенства закона в Польше и других странах, словно это касается только и исключительно таких стран, как Польша".

Но критика реформ звучит не только со стороны Еврокомиссии. Судья Игор Тулея, противник судебных изменений в Польше, обвиняет власти в политизации судебной системы и разрушении независимости судов:

"Вот уже пять лет, как несоблюдение принципа верховенства закона разрушает мою страну. Дело фактически в том, чтобы подчинить свободные суды, независимые суды политикам правящей партии. Конституционный трибунал уже снесен, Национальный совет судебной власти упразднён".

Заседание Дисциплинарной палаты с целью лишить Тулею иммунитета за предполагаемое неправомерное поведение было в понедельник снова отложено. У судьи много сторонников, которые выражают недовольство действиями властей. Среди них - Драгиня Нададин, глава Amnesty International в Польше:

"Они используют дисциплинарные процедуры как средство запугивания судей, как способ повлиять на них, чтобы заставить замолчать, не критиковать. любую критику".

Против реформ выступают не только такие судьи, как Игорь Тулея. Нововведения обсуждают и в европейском сообществе, и в европейских судах. Войцех Пржибыльский, эксперт по делам Польши и ЕС, не видит ничего удивительного в отчете Еврокомиссии:.

"Польша действительно подверглась критике в отчете, но в то же время в этом не было ничего нового. Специалисты по вопросам верховенства закона ещё и критиковали отчёт - по их мнению, он был немного беззубым и с ним слишком затянули".

Несмотря на критику и возможность потери части европейских фондов, партия "Право и справедливость" намерена продолжить юридические реформы. Судьи, которые им противостоят, также настроены решительно. Следующее заседание по делу судьи Тулеи состоится во второй половине месяца.