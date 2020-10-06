Европейские футбольные трансферы

В европейском футболе закрылось летнее трансферное окно, его сроки изменились из-за пандемии коронавируса. Английский клуб "Манчестер Юнайтед" подписал соглашение с нападающим Эдинсоном Кавани. К "красным дъяволам" он переходит из французского "Пари Сен-Жермен". Английский "Арсенал" выплатил 50 миллионов евро отступных за полузащитника испанского "Атлетико" Томаса Партея, что позволило ему в одностороннем порядке разорвать контракт, действовавший до лета 2023 года.

Самым дорогим трансфером межсезонья стал переход в лондонский "Челси" из немецкого "Байера" атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Итальянский "Ювентус" приобрел пятерых игроков, причем за переход полузащитника Артура из "Барселоны" туринский клуб заплатил 72 миллиона евро.

Ранее ападающий Альваро Мората на правах аренды перешел в "Ювентус" из испанского "Атлетико".

В "Челси" появился еще один немец — форвард Тимо Вернер куплен у немецкого "Лейпцига" за 53 миллиона евро.

Мюнхенская "Бавария" заключила пятилетний контракт с полузащитником "Манчестер Сити" Лероем Сане и заплатила 45 миллионов евро.

Свои трансферные рекорды обновили пять клубов Английской Премьер-лиги, в том числе "Вулверхэмптон", потративший 30 миллионов на защитника "Барселоны" Нелсона Семеду.