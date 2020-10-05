Корреспондент Euronews передаёт из Тертера и Гянджи

Минобороны Азербайджана сообщило в понедельник о новом обстреле с армянской стороны населённых пунктов вокруг Нагорного Карабаха. Речь идет о городе Горадиз Физулинского района и посёлке городского типа Тертер. В оборонном ведомстве заявили, что "принимают адекватные меры".

Корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов стал одним из редких журналистов, кто добрался до Тертера и смог констатировать разрушения. "Как видите, я иду по улице Тертера (слышится взрыв - прим.ред.). Этот снаряд совсем недавно разорвался. По всей видимости, сначала он попал в крышу, а затем его осколки оказались вот здесь"...

Накануне Азербайджан также сообщал о ракетном ударе армянских вооруженных сил по Тертеру и городу Мингечевир. По данным прокуратуры, пострадали пять человек.

В Минобороны Армении назвали эти сообщения дезинформацией, поскольку "Армения не вела огонь по Азербайджану".

"Армянские войска выпустили по нашему городу снаряды, - рассказывает этот житель Тертера, пожелавший остаться неназванным. - Один из них упал здесь, другой вон там. Мы давно живем в Тертере и не боимся здесь оставаться!"

Из Тертера наш корреспондент направился в Нафталан, а затем - во второй по величине и населению город Азербайджана Гянджу.

В Нафталане его встречали тепло: местные дети махали азербайджанскими флагами.

"Мы снимали в Нафталане, - рассказывает Эмин Ибрагимов, - когда один из членов нашей съемочной группы услышал в новостях, что Гянджа - второй город Азербайджана - подвергся бомбардировке. Мы немедленно направились туда, чтобы выяснить, что произошло".

Трое гражданских лиц получили ранения в понедельник в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. "Нанесен значительный ущерб инфраструктуре: снаряды упали около гянджинской больницы, средней школы, мебельной фабрики и центрального рынка, говорится в сообщении.

"Я плохо себя чувствую, сидела дома и готовила еду для своего сына, который тоже болен, - рассказывает эта пожилая жительница Гянджи. - Внезапно из-за моей спины вылетела дверь и упала на землю. Я обернулась, вся та половина дома была разрушена"...

В воскресенье утром сообщалось, что армянская сторона подвергла ракетному обстрелу Гянджу, в результате чего, по данным азербайджанских источников, погиб один и ранены 32 человека.

"За моей спиной в саду находится неразорвавшийся 300-миллиметровый снаряд от системы залпового огня "Смерч", - передаёт с места событий Эмин Ибрагимов. - А здесь, буквально в нескольких шагах, живёт многодетная семья. Вы видите двухместную коляску, другие личные вещи. Думаю, они все ещё дома"...

Всего, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, с начала очередной эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта 27 сентября, погибли 24 и ранен 121 мирный житель.

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