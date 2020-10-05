Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс удостоены Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу. В сообщении Нобелевского комитета говорится об их решающей роли в борьбе с гепатитом C — в 1989 они обнаружили в заражённых образцах РНК этого вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Открытие вируса позволило создать тест-системы для определения инфекции и лекарства, которые спасли миллионы жизней, — говорится в заявлении о присуждении премии.