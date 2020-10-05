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Швеция

Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс - лауреаты Нобелевской премии по медицине

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 Кнарик Хачатрян
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Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии - 2020
Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии - 2020   -   Авторское право  JONATHAN NACKSTRAND/AFP or licensors
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"Нобелевская ассамблея Каролинского института сегодня приняла решение о присуждении Нобелевской премии 2020 года по физиологии и медицине совместно Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу", - объявил в понедельник Томас Перельман. Секретарь Нобелевского комитета пояснил, что двое американских учёных и британский вирусолог были удостоены награды за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.

Вирус непатита С - часто вызывает рак печени, из-за чего заболевшим бывает необохима трансплантация этого органа. В 1989 году Альтер, Хоутон и Райс обнаружили в заражённых образцах РНК этого вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь. Это открытие позволило создать тест-системы для выявления инфекции и лекарства, которые спасли миллионы жизней.

"Нобелевская неделя" традиционно начинается в Стокгольме с объявления лауреатов в области физиологии или медицины. Позже станут известны имена обладателей премии и в других сферах.

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