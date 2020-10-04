Город бегунов в Эфиопии

Эфиопский Бекоджи известен как город лучших в мире бегунов на длинные дистанции. В общей сложности они завоевали 18 олимпийских медалей. В обычное время эвкалиптовые леса в окрестностях города служат обширной тренировочной площадкой для спортсменов. Но после того, как в марте в Эфиопии был зарегистрирован первый случай Covid-19, это место практически опустело.

Фатия Абди, которая тренирует около 40 девушек в Бекоджи, сделала все возможное, чтобы режим тренировок не был полностью сорван. Она не могла встречаться со спортсменками лично и составляла для них индивидуальные программы, поддерживая связь по телефону.

Фатия Абди, тренер: "Мы прекратили тренировки после первого случая коронавируса. Однако я начала еженедельно связываться с ними и давать советы, чтобы поддерживать их мотивацию. Я сказала им, что коронавирус - убийца, но мы не должны бросать наши тренировки. Мы должны победить вирус нашей непрерывной работой".

Еще восемь месяцев назад 16-летняя Ханна Авугичью считала, что уверенно движется к группе элитных бегунов Эфиопии, пройдя квалификацию для участия в национальных соревнованиях в беге на 400 метров. Но пандемия коронавируса разрушила ее мечты.

Ханна Авугичью, спортсменка: "Мы подготовились к соревнованиям и много тренировались. Я была очень рада достичь своей цели, но мы не могли соревноваться из-за коронавируса, и это нас очень огорчило".

О мастерстве бегунов на длинные дистанции из Бекоджи ходят легенды. В сентябре правительство Эфиопии отказалось продлить чрезвычайное положение в стране. Это означает, что групповые тренировки вскоре могут возобновиться.