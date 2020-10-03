30 лет после объединения Германии, но равенства в стране нет до сих пор

30 лет единой Германии. Сейчас между востоком и западом страны больше сходств, чем различий, замечает уполномоченный по делам восточных земель Марко Вандервиц. Власти Германии уже потратили более 2 триллионов евро на то, чтобы приблизить уровень жизни в так называемых "новых" землях к уровню жизни на западе — в основном деньги были направлены на социальные расходы.

- Это было замечательное время. Мы избавились от диктатуры. Произошел переход от "Мы — народ" к "Мы — единый народ". Объединение стало великолепным подарком. Разделению государства пришел конец. Люди снова живут в общей стране, в демократической стране.

Жители Восточного Берлина стоят на берлинской стене у Бранденбургских ворот, после открытия двух переходов из Восточной в Западную части Берлина. 22 декабря 1989 года. AP Photo

И тем не менее отличия между Западной и Восточной Германией по-прежнему сохраняются. Зарплаты и пенсии в землях бывшей ГДР ниже, чем в западных регионах. Как отмечается в опубликованном недавно отчете, экономические показатели пяти восточных федеральных земель составляют лишь 73% от среднего показателя по стране.

- Я считаю, что в некоторых землях, даже если бы мы очень старались, мы бы не смогли в среднесрочной перспективе достичь средних показателей Западной Германии. В этих пяти землях нет городов с такой динамично развивающейся экономикой, как Франкфурт-на-Майне или Мюнхен. Кроме того, они менее густонаселены и там более низкие демографические показатели, в этих регионах совсем другие условия.

По словам Вандервица, ни одна восточногерманская земля пока не дотягивает по уровню развития до наименее развитых западных регионов. Но уполномоченный по делам восточных земель надеется, что через 10 лет его должность будет упразднена за ненадобностью.

- Я рискну предположить, что если мы отпразднуем сороковую годовщину объединения – а это будет означать, что мы едины столько же, сколько мы были разделены, все проблемы уже останутся прошлом. У нас же нет, например, уполномоченного по делам Баварии.