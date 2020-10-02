30 лет со дня воссоединения Германии в фотографиях
В эту субботу Германия отмечает 30-летие своего воссоединения. На этих архивных фотографиях запечатлено одно из самых важных событий в истории не только самой Германии, но и всей Европы.
12 июня 1987 года президент США Рональд Рейган обратился к жителям Западного Берлина у Бранденбургских ворот у Берлинской стены. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова -"Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - адресованные лидеру СССР.
Для многих историков эта речь ознаменовала начало окончания холодной войны и падения коммунистического режима. После визита Рейгана в Берлин произошло немало событий: пала Берлинская стена, ГДР и ФРГ договорились о введении единой валюты, затем в августе 1990 года ГДР была официально включена в состав ФРГ.
Окончательное объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. В полночь этого дня ГДР, созданная в 1949 году, перестала существовать, её государственные институты были упразднены. Немцы ежегодно отмечают этот день как День германского единства.
На снимке ниже советский лидер Михаил Горбачев (третий справа во втором ряду) смотрит, как премьер-министр Восточной Германии Лотар де Мезьер (второй справа) подписывает договор о воссоединении Германии в присутствии министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хёрда, госсекретаря США Джеймса Бейкера. Дата воссоединения Германии была согласована за три недели до подписания договора, когда восточногерманский парламент проголосовал за него 3 октября 1990 года.
Внезапное падение Берлинской стены в 1989 году и стремительные изменения, которые за ним последовали, стали шоком для 16 миллионов восточных немцев. Нереалистичные ожидания в сочетании с другими факторами привели к недовольству части жителей востока страны.