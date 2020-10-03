Covid-19: в Европе вводят всё больше ограничений

Мадрид – первая европейская столица, где снова введен карантин, правда, пока только частичный. Жителям Мадрида и ряда пригородов разрешено выходить из дома, но они не могут покидать свои районы, если на то нет веской причины, например, поездка на работу или учебу. Собираться разрешено только группами до шести человек. Рестораны и бары работают до 10 вечера.

- У меня в сумке разрешение на выход из дома на случай, если вдруг его попросят показать. Я еду на работу. Ничего другого же делать нельзя?

В столичном регионе Италии Лацио ношение масок на улице в течение всего дня стало обязательным. Нарушителям грозит штраф до 400 евро.

- Я думаю, это правильно и это нужно. Люди не носят маски, споры не прекращаются.

Несмотря на рост числа заражений в Германии, противники ограничительных мер выстроились в живую цепь на берегу Боденского озера недалеко от границы с Австрией и Швейцарией. Протестующие хотят, чтобы цепь соединила жителей всех трех стран.

- У людей должно быть больше информации, и у них должно быть право самим решать, как заботиться о здоровье.

В России выявлено почти 10 000 новых случаев заражения. Власти говорят, что введение повторного карантина не обсуждается, но многие опасаются, что вторая волна неизбежна.

- В связи с участившимися случаями я думаю, что, скорее всего, вторая волна будет, и надо поостеречься.

На этой неделе мэр Москвы посоветовал людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет не выходить из дома и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим.