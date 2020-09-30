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Украина

Бабий Яр: церемония памяти жертв расстрелов 1941-го года

 Елена Караева
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В Бабьем Яре, по разным оценкам, были расстреляны от 100 до 150 тысяч евреев и цыган, главным образом жителей Киева
В Бабьем Яре, по разным оценкам, были расстреляны от 100 до 150 тысяч евреев и цыган, главным образом жителей Киева   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В конце сентября 41-го года на окраине Киева в течение двух дней были расстреляны свыше 30 тысяч евреев - среди них были и старики, и женщины, и дети.

Это преступление нацистов стало одной из крупнейших акций уничтожения в истории Второй мировой войны.

Почтить память расстрелянных пришел президент Украины Владимир Зеленский.

В послевоенную эпоху русский писатель, киевлянин Виктор Некрасов заметил - "в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями".

Овраг на окраине Киева стал одним из самых страшных символов геноцида и расовой ненависти.

На монументе в виде семисвечника-меноры, установленном в полувековую дату расстрела, выбито изречение из Торы: "Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли".

Efrem Lukatsky/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Фото из архива АРEfrem Lukatsky/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

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