Бабий Яр: церемония памяти жертв расстрелов 1941-го года

В конце сентября 41-го года на окраине Киева в течение двух дней были расстреляны свыше 30 тысяч евреев - среди них были и старики, и женщины, и дети.

Это преступление нацистов стало одной из крупнейших акций уничтожения в истории Второй мировой войны.

Почтить память расстрелянных пришел президент Украины Владимир Зеленский.

В послевоенную эпоху русский писатель, киевлянин Виктор Некрасов заметил - "в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями".

Овраг на окраине Киева стал одним из самых страшных символов геноцида и расовой ненависти.

На монументе в виде семисвечника-меноры, установленном в полувековую дату расстрела, выбито изречение из Торы: "Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли".