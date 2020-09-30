В Брюсселе собирается внешнеполитический саммит ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза собираются в Брюсселе, чтобы обсудить в основном внешнеполитические вопросы. Повестка дня широкая: от протестов в Беларуси и отравления Навального до споров с Китаем и напряженности в Восточном Средиземноморье. Может быть добавлен карабахский конфликт и причастность к нему Турции. С ней находятся в противостоянии Греция и Кипр - из-за газовых ресурсов и военно-морских угроз. Евросоюз спорит с ней из-за Ливии, Сирии и беженцев.

В Европарламенте поднимали вопрос о введении санкций против президента Эрдогана. Кипрский депутат-социалист разочарован тем, что конкретизировать и согласовать их пока не удалось:

«Это политика умиротворения, которая вызовет гораздо более активную экспансионистскую политику со стороны Турции, - сказал Костас Мавридес. - У нас есть инструменты, и я думаю, что один из них может быть очень эффективным. Я имею в виду экономические санкции, особенно через таможенный союз».

Вопрос о санкциях в отношении белорусского лидера Лукашенко рассматриваться не будет, несмотря на отказ Евросоюза признать его переизбрание и на его симпатии к участникам массовых протестов.

Член комитета по иностранным делам из Литвы признал отсутствие единой позиции у стран ЕС:

«Думаю, наступает последний, решающий момент для достиженяи согласия, - сказал Петрас Ауштревичюс. - Если наши лидеры потерпят неудачу, это будет явной катастрофой. Как может Европейский Союз называть себя глобальным игроком, если он не может делать простые вещи в непосредственной близости, по соседству? Думаю, что многое, в том числе, доверие к нам, поставлено на карту».

За пределами Европы, вызывает тревогу всё более напористый на мировой арене и репрессивный внутри Китай. Брюссель вынужден мянять тактику своих отношений с Пекином.

Это направление курирует в Европарламенте депутат из Германии. Он приветствовал бы резкую критику за нарушение прав человека и сохранение при этом экономического сотрудничества с КНР:

«Внутренняя политика Китая становится всё более тоталитарной, а его политика в отношении внешнего мира становится всё более агрессивной, - констатировал Рейнхард Бутикофер. - В этих условиях нам нужно изменить наш подход. Европейские институты должны занять более жёсткую позицию по отношению к Китаю. Мы говорим китайцам: "с нас хватит вашей риторики типа "мы всюду победим».

Наступления коронавируса заставило Евросоюз и его членов уделять больше внимания себе. Правительства обеспокоены сохранением здоровья и жизни своих граждан и национального благосостояния. Но даже в таком году лидеры вынуждены много беспокоиться о происходящим вне общей границы. А принимать внешнеполитические решения и обеспечивать их выполнение руководителям ЕС по-прежнему трудно.