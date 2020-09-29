В Риме живёт бездомный, но свободный мигрант из Африки

Каждый день, с заходом солнца, на вокзале Тибуртина в Риме десятки людей молча выстраиваются в очередью за бесплатным ужином, который раздаёт благотворительная организации «Баобаб».

Это - мигранты, зачастую прибывающие прямо из портов. Некоторые из них бегут от войн, преследований и бедствий, другие просто путешествуют в поисках лучшей жизни.

Однако по прибытии в Италию нелегалы, как правило, оказываются на улице. Им негде остановиться на ночлег, поэтому они проводят месяцы под открытым небом на тротуарах.

Один из них – Мустафа. Он родом из Гамбии, работал портным в Ливии. Когда началась война, решил отправиться через Средиземное море в Италию.

Ему удалось получить международную защиту, дважды избежав принудительной высылки обратно в Африку.

«Несправедливо репатриировать человека, который рисковал своей жизнью, приплыв сюда на лодке, - говорит Мустафа. - . Меня никто не спрашивает: почему я выбрал лодку, почему я не сел в самолет? А я отвечу - потому что там нет свободы ».

В Италии процесс оценки заявления на предоставление убежища может занять годы. 80% из них в итоге отклоняются. Тех, кто их подал, остаются бездомными.

Раньше для них существовали общежития, которые теперь закрыты. Но «Баобаб» всё еще может приютить многих нуждающихся мигрантов.

«Недопустимо, чтобы в 2020 году все эти люди спали на улице, - говорит координатор организации Андреа Коста. - Но учреждения государства бросают этих людей на произвол судьбы даже в ходе пандемии Covid-19».

Еврокомиссия предложила наладить предварительную проверку мигрантов на границах. Брюссель даёт 12 недель на то, чтобы определить по их национальности и документам, могут ли они претендовать на убежище.

Член Международного комитета спасения предупреждает что это чревато появлением на границах новых лагерей:

«В сердце этого предложения мы видим изъян – оно не даёт безопасности и легальных способов защиты, - говорит Имоджен Садбери. – Мы считаем, что нет смысла бороться с нерегулярной миграцией, останавливая людей на границах во что бы то ни стало. Вместо этого нужна система планирования и управление этим потоком, работающая для принимающих сообществ и для вновь прибывших ».

Корреспондент Euronews Елена Каваллоне передаёт:

«Миграция часто означает маргинализацию людей, живущих в плохих условиях рядом с нашими домами. И пока страны Европы пытаются переложить друг на друга ответственность за управление миграционными потоками, люди платят за эту неспособность правительств договориться тем, что буквально живут на улице ».