Лонгборд как лекарство от рака

Нонглак Чайруэттичай — 63 года, и она старейший член национальной сборной Таиланда по лонгборду. Она говорит, что занятие этим видом спорта помогло ей излечиться от рака молочной железы.

Диагноз был поставлен 10 лет назад, мать двоих детей перенесла операцию и химиотерапию и буквально увядала на глазах.

Встать на доску Нонглак, по прозвищу Джиб, заставило простое любопытство. Она часами наблюдала, как ее сын Сотира нарезал круги в местном парке.

Когда я на доске, я оставляю все позади, оставляю все проблемы, все конфликты. Я просто совершенно забываю об этом. Я просто стою на доске и позволяю ей везти меня своим путем Нонглак Чайруэттичай лонгбордистка

Она быстро стала известна в небольшом столичном сообществе лонгбордистов и уже через несколько месяцев участвовала в турнирах. В прошлом году Джеб прошла отбор в национальную команду Таиланда.