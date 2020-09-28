Ресторанный бизнес Марселя протестует

Марсель и Экс-ан-Прованс с понедельника снова живут без ресторанов и баров. Там введен "мягкий" двухнедельный карантин.

Работники ресторанного бизнеса перекрыли один из марсельских туннелей в знак протеста против, как они считают, слишком строгих мер в борьбе с эпидемией.

В то же время французское правительство представило план бюджета на 2021 год, в котором предусмотрена дополнительная помощь потерявшим доход компаниям.

Мы также собираемся укрепить Фонд солидарности, который принес пользу 1,7 миллионам компаний и включал в себя более 6 миллиардов евро государственных расходов Брюно Ле Мэр министр экономики и финансов Франции

Ситуация во французских больницах далека от весенних показателей. Но власти и медики делают все, чтобы быть готовыми к второй волне эпидемии.

Откладываются несущественные курсы лечения, в том числе несрочные операции. Из стационаров выписывают выздоравливающих пациентов.

Анелиз Боржес, Euronews:

— Правительство Франции запустило так называемый "белый план" по увеличению потенциала больниц для приема пациентов с COVID-19. В стране в настоящий момент госпитализированы около 6000 заболевших. Более 1000 из них находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Мы сейчас очень далеки от потенциала Франции, который составляет около 15 000 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, но власти говорят, что они не хотят рисковать и хотят убедиться в том, что готовы к удару второй волны по стране.