Ресторанный бизнес Марселя протестует
Марсель и Экс-ан-Прованс с понедельника снова живут без ресторанов и баров. Там введен "мягкий" двухнедельный карантин.
Работники ресторанного бизнеса перекрыли один из марсельских туннелей в знак протеста против, как они считают, слишком строгих мер в борьбе с эпидемией.
В то же время французское правительство представило план бюджета на 2021 год, в котором предусмотрена дополнительная помощь потерявшим доход компаниям.
Ситуация во французских больницах далека от весенних показателей. Но власти и медики делают все, чтобы быть готовыми к второй волне эпидемии.
Откладываются несущественные курсы лечения, в том числе несрочные операции. Из стационаров выписывают выздоравливающих пациентов.
Анелиз Боржес, Euronews:
— Правительство Франции запустило так называемый "белый план" по увеличению потенциала больниц для приема пациентов с COVID-19. В стране в настоящий момент госпитализированы около 6000 заболевших. Более 1000 из них находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.
Мы сейчас очень далеки от потенциала Франции, который составляет около 15 000 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, но власти говорят, что они не хотят рисковать и хотят убедиться в том, что готовы к удару второй волны по стране.