"Живительная сила искусства". Как оно меняет жизнь в беднейшем районе Неаполя?

Санита – один из самых бедных и опасных районов Неаполя. Именно тут решил выставить свою работу известный скульптор Яго. Платить за билет в музей вам не придется. Яго разместил свою скульптуру в заброшенной церкви.

Художник верит, что искусство способно менять отношения между людьми и давать новую жизнь местам, о которых, казалось, все уже забыли.

Сила искусства в том, что оно способно оживить место или сохранить в нем жизнь. Художественные произведения могут превращать вещи и места в нечто священное. Вы можете выставить свою работу в музее, и тогда вы принимаете как должное то, что это произведение искусства. Но если я хочу понять реальную ценность своей работы, я должен поместить ее там, куда никто бы не пошел, и если я могу привести сюда нескольких людей, значит, я могу изменить социальную динамику. Вот, что значит скульптура, вот, что значит искусство Яго Скульптор

"Эта заброшенная церковь не утратила своего общественного и духовного значения. Теперь это место, где создается искусство и где его могут увидеть те, кто здесь живет. Ту же роль играют древние сокровища, которые были скрыты под землей, а потом вновь были представлены публике", — говорит корреспондент Euronews Лука Паламара.

Искусство и культура помогают создавать новые рабочие места в этом квартале. Группа молодых людей получила от Церкви в управление катакомбы Сан-Дженнаро. Благодаря помощи частных инвесторов они вдохнули новую жизнь в эти лабиринты, которые простираются на 12 тысяч квадратных метров. Среди прочего молодые люди отреставрировали фрески и мозаики, установили новые системы освещения, отремонтировали полы.

"С 2008 года наша команда все растет и растет. Сначала над было пять сумасшедших волонтеров. Теперь нас 40 молодых людей с хорошей работой и достойной зарплатой, которые могут зарабатывать на жизнь искусством, культурой, красотой", — рассказывает основатель La Paranza Энцо Порцио.

Число туристов выросло в разы — с 5000 до 160000 в год. Вот чего удалось добиться местной молодежи — благодаря искусству и красоте.