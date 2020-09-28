Фестиваль Цинандали: классика против вируса

Коронавирус больно ударил по европейской фестивальной жизни, что привело к отмене многих крупных мероприятий и концертов. Однако фестиваль классической музыки в грузинском Цинандали перед пандемией не отступил, его организаторы сумели адаптировать музыкальный слет к требованиям новой нормы.

С 17 по 20 сентября любители классики наслаждались насыщенной программой, украшенной выступлением таких мастеров, как пианистка Марта Аргерих и скрипачка Лиза Батиашвили.

"Этот фестиваль - что-то невероятное, - признается Батиашвили. - Музыканты, посетившие мероприятие в прошлом году, сделали для себя очень важное и памятное открытие: некоторые до этого ничего не знали о Грузии, а потом увидели красоту страны. И все - благодаря фестивалю Цинандали. Это очень важное место для грузинской культуры".

Фестиваль Цинандали делает ставку и на привлечение молодых талантов. Среди них - исполнитель, прозванный "царем французского фортепиано". 23-летний Александр Канторов признается в любви к Грузии: "На этом фестивале очень камерная обстановка, так, будто все знают друг друга, очень по-семейному. Люди здесь щедры и гостеприимны. Чувствуется, что они приходят за особым музыкальным переживанием. То, как они слушают музыку, меня потрясает. Это просто совершенная страна".

Королевой фестиваля стала 80-летняя аргентинская пианистка Марта Аргерих. Для нее это - второй приезд в Грузию. "Первый раз я здесь была примерно 60 лет назад, это невероятно, - вспоминает Аргерих. - Очень давно, тогда еще СССР существовал. Я приезжала в Тбилиси с Руджеро Риччи, скрипачом, его уже нет в живых".

Для Аргерих творческая жизнь продолжается и в эти смутные времена. "Что же, теперь это - часть нашей жизни. Я в пандемию уже 9 раз играла на публике, - рассказывает пианистка. - Никто ничего не знает. Даже ученые не понимают, что сейчас происходит с этим коронавирусом. У меня есть друзья-вирусологи, у всех свое мнение на этот счет. Это очень странная, немного фантасмагорическая история".

Марта Аргерих выступила дуэтом с соотечественником Нельсоном Гёрнером. В программе - Дебюсси, Моцарт и Рахманинов. "Публика здесь замечательная, в ней столько энтузиазма и тепла, - делится впечатлениями Аргерих. - Надеюсь, что не сильно их разочаровала".

Гости фестиваля явно не были разочарованы: любители классической музыки уже загадывают, как приедут в Цинандали в следующем году.