Виртуозы съехались в Цинандали

Фестиваль классической музыки в грузинском Цинандали бросает вызов пандемии коронавируса. Обычно двухнедельное мероприятие было сокращено до четырёх дней из-за правил социального дистанцирования. Его открыли уроженка Грузии, скрипачка из Германии Лиза Батиашвили и Грузинский национальный филармонический оркестр под управлением Николоза Рачвели.

Фестиваль продвигает молодые таланты: 23-летний французский пианист Александр Канторов счастлив, что может выступать, несмотря на эпидемиологический кризис.

"Конечно, это тяжелые времена для всех, - говорит он, - поэтому здорово, что люди борются и вроде как стараются всё же ходить на концерты, несмотря на все ограничения, проблемы, нехватку денег. Здорово, что мы до сих пор проводим такие мероприятия, потому что публика нужна нам так же, как, я надеюсь, и мы ей нужны".

Шведский скрипач Даниэль Лозакович выступает с аргентинским пианистом Нельсоном Гёрнером. Лозакович - самый молодой участник фестиваля, ему 19 лет, но это имя уже хорошо известно в мире музыки.

Ярчайшая звезда фестиваля - аргентинская пианистка-виртуоз Марта Аргерих, концертный график которой также пострадал от пандемии.

"Мы живём в большой неопределённости, - говорит Аргерих, - _но мы можем адптироваться к ней. Публика здесь в целом невероятно восторженная и такая замечательная! Знаете ли, когда я была на концерте как зритель, я была очень тронута. Это ведь первый концерт с начала пандемии, понимаете?" _

Марта Аргерих сыграла с Нельсоном Гёрнером, одним из лучших классических пианистов современности. Фортепианный дуэт двух соотечественников, которые неоднократно выступали вместе, прозвучал на этот раз в грузинском Цинандали. В программе - Дебюсси, Моцарт и Рахманинов.