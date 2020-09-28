Новые осложнения и задержки на переговорах по "брекситу"

Европейский Союз и Соединённое Королевство проводят ещё одну серию встреч в рамках так называемого "Совместного комитета по “брекситу». Со времени предыдущих переговоров правительство Великобритании подготовило закон, позволяющий ей не выполнять подписанное в прошлом году соглашение о выходе из ЕС, ради сохранения её внутреннего рынка.

«Остается много сложных вопросов, - сказал еврокомиссар Марош Шефчович. - Позиции Великобритании далеки от позиций ЕС. Я повторил просьбу ЕС отозвать спорные части законопроекта о внутреннем рынке до конца сентебря».

Канцелярия премьер-министра на Даунинг стрит заявила, что может пойти на нарушение международного права для защиты страны. Она уверяет, что это может быть сделано лишь конкретным и ограниченным образом, если до конца года не удастся заключить сделку о будущих отношениях с ЕС. Лондон может отказаться от своих обязательств в отношении границы между двумя частями Ирландии.

Этот законопроект был одобрен нижней палатой британского парламента.

«Когда он попадет в Палату лордов во второй половине октября, в качестве рычага давления на Брюссель он станет намного слабее, - сказал эксперт по «брекситу» Джон Уорт. - Я не ожидаю большого прогресса на переговорах на этой неделе или вообще до встречи в верхах Европейского Совета 15 и 16 октября. Вероятно, разблокировать это сейчас можно лишь на уровне глав государств и правительств ».

Параллельно на этой неделе продолжаются переговоров по будущей торговой сделке между двумя сторонами Евросоюзом. Камнями преткновения остаются рыболовство и намерение Великобританией использовать государственные деньги для поддержки частного бизнеса, чтобы превзойти конкурентов из ЕС.