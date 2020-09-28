Лаборатория в кармане

Капля слюны и биосенсор, который совершенствуют ученые в Барселоне: этих двух материалов будет достаточно, чтобы за считанные минуты узнать, инфицирован ли человек новым коронавирусом и если да, какова его вирусная нагрузка.

Устройство разрабатывается в рамках европейского проекта CоNVаt, объединяющего специализированные центры Франции, Италии и Испании. В Институте нанотехнологий в Барселоне команда профессора Лечуги тестирует новинку в лабораторных условиях. Для нее эти портативные устройства знаменуют смену парадигмы в борьбе с болезнями и эпидемиями.

Лаура Лечуга рассказывает: "Это более сложные устройства, чем экспресс-тесты, они не только говорят вам: "Да или нет, есть болезнь или нет", но и указывают, насколько далеко зашла болезнь, указывают референтные значения. В диагностике ковида знание титра вируса важно важно для врача, в зависимости от вирусной нагрузки он может предположить, как будет развиваться состояние пациента и что делать с заболевшим - везти в больницу или ограничиться пристальным наблюдением.

Мы уже начинаем проводить первые замеры присутствия коронавируса на лабораторном уровне. Позже, когда мы всесторонне протестируем новинку, мы будем еще год испытывать ее в больницах с опорой на образцы, взятые у инфицированных пациентов итальянских стационаров, Они выступают нашими партнерами в этом европейском проекте".