Сатира против вируса

Помимо отсрочки на несколько месяцев и обязательных масок ежегодный фестиваль World Press Cartoon, как всегда, с успехом прошел в португальском городе Калдаш-да-Раинья под девизом защиты свободы слова и прессы. Что в нынешней ситуации важно как никогда, считает немец Франк Хопманн, чей рисунок Бориса Джонсона завоевал Гран-При.

"Смотрите, газеты все реже и меньше публикуют сатирические рисунки, карикатуры, юмористические скетчи. И это, на мой взгляд - проблема. Все дело в свободе, свободе слова, и если газеты игнорируют этот жанр, если в отдельных государствах карикатуры подвергаются цензуре, то это действительно проблематично".

Из тысячи представленных рисунков на конкурс отобрали 280 работ. Они выполнены в 2019 году, который многие художники считают годом всплеска цензуры во всем мире, особенно в США.

Директор World Press Cartoon Антониу Антунеш рассказывает: "Давление на свободу прессы создает атмосферу, которая совсем не годится для карикатуры. Некоторые мастера этого жанра были уволены, другие подверглись цензуре, кого-то арестовали, кого-то вынудили уехать. Я думаю, что те, кому действительно дорога свобода, не могут не любить юмористический рисунок. Мы должны бороться, защищать карикатуру, мы должны побудить общество к этому".

Среди тем, вынесенных на конкурс этого года - притеснение свободы прессы, изменение климата, миграционный кризис и торговая война между США и Китаем. Последняя тема обеспечила вторую премию в категории "редакционная карикатура" мастеру из Бразилии. Кау Гомеш показывает и рассказывает: "Мой рисунок говорит о подъеме Китая, он беспокоит американцев, привыкших к империи и привилегиям. Некоторые государства в Латинской Америке и сегодня расплачиваются за это противостояние. Побочные эффекты торговой войны ощутимее в менее привилегированных странах".

Участники форума осуждают растущую зависимость общества от соцсетей, одного из важнейших каналов разного рода "фейка". На конкурсе этого года впервые демонстрировались рисунки, опубликованные в интернете, например - карикатура на президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Автор, Педро Силва, рассказывает: "В традиционной печатной прессе, в газетах, например, карикатур действительно становится все меньше и меньше. Так что те, кто любит этот жанр, кто рисует карикатуры, шаржи, должны осваивать интернет-платформы, они позволяют охватить большую аудиторию".

После церемонии награждения победителей в культурном центре Калдаш- да- Раинья открылась выставка работ конкурсантов она продлится до 15 ноября.

Изначально запланированный на май конкурс World Press Cartoon - 2020 из-за пандемии перенесли на сентябрь. Вирусу на конкурс вход запрещен, однако ковид, несомненно, оставит след в работах карикатуристов нового сезона.