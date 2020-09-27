Телескопы, устремленные в небо по всему миру. С субботы на воскресенье прошла Международная ночь наблюдений за Луной. В мероприятии приняли участие тысячи энтузиастов астрономии.

Цель этого международного образовательного события — привлечь внимание к исследованию естественного спутника Земли.

Независимо от того, где вы живете, вы можете увидеть это. Не важно, в большом городе вы находитесь или в отдаленной части планеты. Это действительно уникальная возможность установить контакт с небесным телом, которое много значило для людей во всем мире и во многих культурах Келси Янг исследователь НАСА

Впервые международная ночь наблюдений за Луной прошла в сентябре 2010 года по инициативе группы общественных связей и образования проекта лунного зонда LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) и их коллег из других организаций НАСА. В последствие "лунное мероприятие" стало проводиться ежегодно.

В качестве ориентира для назначения даты используется первая четверть спутника после осеннего равноденствия – именно в этой фазе Луна ровно на наполовину освещена с восточной ее стороны.