В ночь на 8 апреля жители Земли могли наблюдать "розовую суперлуну", когда полная или новая Луна совпадают с перигеем - моментом наибольшего сближения Земли с ее естесственным спутником. В это время Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Это связано с тем, что ее орбита имеет эллиптическую форму, из-за чего спутница Земли периодически отдаляется или сближается с нашей планетой. В момент максимального сближения, которое астрономы называют пергиеем, она находится примерно на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее, точке максимального удаления от Земли.
Астрономическое явление было видно в обоих полушариях Земли. По данным Московского планетария, москвичи могли увидеть суперлуну в среду в 05:36 мск.