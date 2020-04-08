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мир

Жители Земли могли наблюдать "розовую суперлуну"

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 Наира Давлашян
Жители Земли могли наблюдать "розовую суперлуну"
Авторское право  INA FASSBENDER/AFP or licensors
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В ночь на 8 апреля жители Земли могли наблюдать "розовую суперлуну", когда полная или новая Луна совпадают с перигеем - моментом наибольшего сближения Земли с ее естесственным спутником. В это время Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Это связано с тем, что ее орбита имеет эллиптическую форму, из-за чего спутница Земли периодически отдаляется или сближается с нашей планетой. В момент максимального сближения, которое астрономы называют пергиеем, она находится примерно на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее, точке максимального удаления от Земли.

Астрономическое явление было видно в обоих полушариях Земли. По данным Московского планетария, москвичи могли увидеть суперлуну в среду в 05:36 мск.

AP
Над Бельвуа́р-Каслом в Лестершире, Англия, видна "розовая суперлуна".APDanny Lawson
AP
Суперлуна видна за офисным зданием в Канзас-Сити, штат Миссури, 7 апреля 2020 года.APCharlie Riedel
AP
Суперлуна над Никосией, Кипр.APPetros Karadjias
AP
Москва, Россия.APAlexander Zemlianichenko
AP
Суперлуна видна за статуей римского бога Меркурия, установленной на вершине башни отеля, в Нэшвилле, штат Теннесси.APMark Humphrey
AFP
Девушка остановилась, чтобы посмотреть на суперлуну в Зиверсдорфе, Восточная Германия.AFP
AFP
Суперлуна возвышается над башней Кремля в Москве.AFPKIRILL KUDRYAVTSEV

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