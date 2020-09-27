Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Никол Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

Комментарии
 Марика Димитриади
euronews_icons_loading
Нагорный Карабах
Нагорный Карабах   -   Авторское право  AP/Armenian Defense Ministry
Размер текста Aa Aa

В воскресенье возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. В Армении и Азербайджане введено военное положение. Баку и Ереван обвиняют друга в начале обстрелов. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В Азербайджане также ввели военное положение, при этом власти страны заявили, что пока не видят необходимости во всеобщей мобилизации.

Военные ведомства обеих стран распространили в воскресенье кадры уничтожения техники противника.

"Сегодня утром армянские вооруженные силы открыли огонь по нашим населенным пунктам, а также по нашим военным позициям с нескольких направлений, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава республики подчеркнул, что в результате обстрела погибли азербайджанские военные и мирные жители. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что крупномасштабная провокация была спланирована Азербайджаном заранее:

"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил военные действия. Эта война навязана армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства".

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха.

В воскресенье премьер-министр Армении звонил президенту России Владимиру Путину. С призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров выступил российский МИД. В воскресенье глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении, Азербайджана и Турции.

Возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе обеспокоены в Евросоюзе. Председатель Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter. "Военные действия должны быть в срочном порядке прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственное, что позволит двигаться вперед".