"О положении Союза": тайная инаугурация, санкций всё нет

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

Это была отличная неделя для белорусского правителя Александра Лукашенко. Заявив о своей победе на сомнительных выборах, которых оппозиция считает в значительной мере сфальсифицированными, он поспешил провести свою инаугурацию — в тайне. Ни людей, ни протестов. Просто чистые и пустые улицы.

Санкций против Минска всё нет

Дипломатически Лукашенко тоже мог расслабиться. Министры иностранных дел ЕС не смогли договориться о санкциях против него, передав этот вопрос главам государств и правительств.

Но саммит ЕС на этой неделе была отменён, потому что председатель Совета Шарль Мишель был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с Covid-инфицированным помощником.

Санкций пока нет - несмотря на то, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на этой неделе посетила Брюссель, упрашивая страны ЕС жёстко взяться за Лукашенко:

«Мы ожидаем, что они не признают Лукашенко законным президентом нашей страны и наложат санкции на всех, кто причастен к нарушениям в нашей стране».

Заблокировал санкции Кипр - потому что эта страна настаивала на параллельных мерах против Турции. Не то, чтобы это как-то было связано с Беларусью, - скорее с кипрскими национальными интересами.

Кипр и Греция в течение многих лет спорили по поводу морских границ для коммерческой эксплуатации. Теперь они хотят наказать Турцию, что вызывает весьма противоречивую реакцию в ЕС.

"Нет" Будапешта нелегалам

Это не единственный внутренний дипломатический кризис, с которым сталкивается Союз. На этой неделе Еврокомиссия представила предложения по новой миграционной политике, которая вызывает наибольшие разногласия внутри Европы.

Урсула фон дер Ляйен надеется на всеобщую поддержку, но давний противник Брюсселя Будапешт уже даёт понять, что новая политика возможна только, если она будет в точности похожа на старую.

Балаш Хидвеи, депутат Европарламента от правящей партии "Фидес":

«Позиция Венгрии предельно ясна. С 2015 года мы говорим "нет" нелегальной миграции, переселению и квотам, в этом смысле ничего не изменилось. Мы отвергаем эти понятия. И мы по-прежнему считаем, что тех, кто не имеет права оставаться в ЕС, необходимо вернуть туда, откуда они прибыли. ».

Иранская карта Трампа

А потом был Иран - ещё одно минное поле для европейской дипломатии. Это тема глубоко разделила европейских союзников и Соединённые Штаты после того, как Дональд Трамп фактически спалил ядерную сделку с Ираном.

Теперь, всего за несколько недель до президентских выборов в США, Трамп снова разыгрывает иранскую карту, чтобы завоевать больше поддержки своему принципу «Америка прежде всего», который на самом деле не имеет большого отношения к дипломатии.

Ко мне присоединился Саша Ломанн, исследователь из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Гробе: Итак, Соединённые Штаты объявили о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, отменённых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, и пригрозили последствиями для членов ООН, которые откажутся сотрудничать. Но европейские страны, которые были участниками этой сделки, отреагировали всего лишь большим зевком. Чего они могут сейчас реалистично опасаться?

Ломанн: Реалистично, они могут опасаться того, что США будут строго следить за выполнением своих односторонних санкций. Но я предполагаю, что, поскольку у них есть собственное эмбарго на поставки оружия до 2023 года, то недавно введённые американцами санкции будут фактически применяться против европейцев. Но на самом деле, последствия в широком плане действительно серьёзны. Возможно, это последний гвоздь в гроб Совместного всеобъемлющего плана действий.

Гробе: Когда администрация Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном два года назад, она предпочла политику максимального давления, которая ещё не принесла результатов. Был ли это просчет Трампа?

Ломанн: Это была преднамеренная политика, так сказать, попытка саботажа и, в конечном итоге, уничтожения СВПД. Но до сих пор, благодаря европейской дипломатии и, в значительной степени, иранскому сотрудничеству, эта политика наносила ущерб в основном внешней политике самих Соединённых Штатов. Но это может поставить под угрозу и Совет Безопасности ООН, этот важный элемент основанного на правилах международного порядка. Так что рана, нанесенная внешней политикой США самой себе, может распространиться и на международную сферу.

Гробе: Иранский президент использовал свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, чтобы напомнить Соединённым Штатам о своём неприятии их политики. Это может вызвать столкновение между двумя странами. Чего вы ожидаете?

Ломанн: Думаю, что европейцы и иранцы, вместе с китайцами и русскими, надеются на президентство Джо Байдена. В противном случае между двумя странами действительно может произойти столкновение. Переизбрание же Трампа чревато военной эскалацией. Мы видели множество инцидентов в 2019 и 2020 годах в Персидском заливе и за его пределами. Так что это была бы очень нестабильная и опасная ситуация.

Гробе: Что, если Трамп проиграет выборы. Вернется ли администрация Байдена к ядерной сделке?

Ломанн: Он сказал, что снова присоединится к СВПД при условии, что иранцы тоже будут его соблюдать. Так что возникнет проблема двойного соблюдения. Такой двухэтапный подход окажет решающее влияние на то, когда будут отменены санкции США, и что потом будет делать Иран. Так что последовательность имеет ключевое значение.

Головокружительный обед над Брюсселем

Европейским дипломатам на этой неделе пришлось нелегко. Она наверное, жаждут хотя бы ненадолго оставить все проблемы позади. Что ж, в Брюсселе теперь можно оставить это всё в 50 метрах под собой - и хорошо провести время.

«Обед в небесах» поможет вам забыть о ваших земных заботах и волнениях. Взамен вы, вероятно, испытаете новый страх и трения. Посетителей пристёгивают к сиденьям и к столам, а затем подвешивают с помощью крана.

Гастрономическая платформа в центре Брюсселя открыта до 2 октября.

Лично я, наверное, предпочел бы хороший дипломатический кризис этому головокружительному обеду".