Культурные события Европы: "Рандеву" от 25.09.2020

В Британском музее открылась выставка, посвящённая истории тантры - древних эзотерических индийских традиций, использующих особые практики и инициации, ведущие к освобождению и духовному развитию. Основываясь на силе божественной женской энергии, тантра вдохновила рост поклонения богине Кали в средневековой Индии и продолжает влиять на современную феминистскую мысль и художественную практику. С момента своего зарождения и до наших дней тантра бросает вызов политическим и сексуальным нормам во всем мире. Выставка продлится до 24 января 2021 года.

В испанской Сеговии проходит фестиваль театров кукол. Традиционные уличные выступления на этот раз перенесли в городские дворы и сады. Число билетов на спектакли ограничено, а зрители сидят на безопасном расстоянии друг от друга. Хотя фестиваль лишился своей привычной праздничной атмосферы, он всё равно привлёк много участников: 90 выступлений пройдут на 15 площадках в течении 6 дней. Фестиваль в Сеговии проводится вот уже 35 лет подряд. В программе - традиционные представления с пальчиковыми куклами и марионетками, а также авангардные постановки.

Его называли "человеком Ренессанса в эпоху сюрреализма": американский художник, фотограф и кинорежиссёр Ман Рэй произвел революцию и в модной фотографии, придав ей экспериментальное измерение технической изобретательностью и беспрецедентной свободой. Выставка "Ман Рэй и мода" в Люксембургском музее Парижа приглашает вас пережить один из самых захватывающих периодов творчества фотохудожника и открыть для себя некоторые малоизвестные его аспекты.