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Cult

"Ранде-ву" от 18/09/2020

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"Ранде-ву" от 18/09/2020
Авторское право  from Euronews video
 Кнарик Хачатрян
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Ретроспективу французского фотографа Сары Мун представляет парижский Музей современного искусства. В начале 60-ых она начала работать как фотомоделью haute couture в Лондоне и Париже, а затем начала снимать сама, став первой женщиной в этой профессии. Сара Мун работала для Chanel, Dior и Vogue. В ретроспективу вошли также ей фильмы.

Выставка будет открыта до 10 января 2021 года.

Если вы хотите получить представление о том, что происходит в российском современном искусстве - вам сюда. Триеннале современного российского искусства проходит в в московском музее "Гараж". 60 художников, принимавших участие в выставке 2017 года, выбрали нынешних участников.

Триеннале закроется 17 января 2021.

Может ли художник жить двойной жизнь? Может, если этот художник ещё и музыкант. Выставка в боннском Бундескунстхалле представляет художников-музыкантов от начала ХХ века до наших дней. Дюшан и футуристы, Ив Кляйн и художники Fluxus (в том числе Нам Джун Пайк и Йоко Оно), а также Герхард Рюм Герман Нич.

Выставка "Двойная жизнь: художники-музыканты" открыта до 18 октября 2020.

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