Арктика - климатический протест на тающей льдине

Протест на тающей льдине - именно такую акцию устроила 18-летняя британка Майя-Роуз Крейг в рамках международного движения молодежи, зачинательницей которого была шведская активистка Грета Тунберг.
Крейг специально прибыла на Северный полюс, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме таяния льдов. "Я здесь, чтобы сказать, насколько временен этот удивительный пейзаж, и что наши политические лидеры должны принять решение сейчас для его спасения", - заявила девушка, держа в руках плакат с надписью "Молодежная забастовка за климат".
Другие No Comment
"Отравленный источник" Иоанна Павла II
В британском ресторане еду посетителям развозят роботы
Детёныш панды прошёл свой первый ветосмотр в Вашингтоне
Учёные измерили размах таяния арктического льда
Футболисты «Баварии» устроили себе «Октоберфест»
Социальное дистанцирование по вертикали
Тадж-Махал открылся после полугодового перерыва
Греческие артисты протестуют против карантинных ограничений
COVID-диссиденты на улицах Дюссельдорфа
Нотр-Дам восстанавливают по средневековым технологиям
Спасти ягуаров из пламени
Латекс: от чёрно-белого к разноцветному
День независимости на карантине
Бразилия: чрезвычайная ситуация из-за пожаров
Протесты в Аргентине: против коррупции и карантина
В Непале возобновились поиски пропавших без вести из-за оползня
Нудисты в гостях у жандарма Крюшо
Каталония: митинги в эпоху пандемии
"Вместе мы сияем": фестиваль света в Берлине
Протесты против полицейского насилия в Колумбии