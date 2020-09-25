Арктика - климатический протест на тающей льдине

Протест на тающей льдине - именно такую акцию устроила 18-летняя британка Майя-Роуз Крейг в рамках международного движения молодежи, зачинательницей которого была шведская активистка Грета Тунберг.

Крейг специально прибыла на Северный полюс, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме таяния льдов. "Я здесь, чтобы сказать, насколько временен этот удивительный пейзаж, и что наши политические лидеры должны принять решение сейчас для его спасения", - заявила девушка, держа в руках плакат с надписью "Молодежная забастовка за климат".