Испания: найти работу - нелёгкая задача

Эти две испанки только что закончили в Барселоне курсы туризма и маркетинга. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы. Туристов стало мало, деловая активность упала. 23-летняя Нурия и 22-летняя Джулия умерила свои амбиции:

«В прошлом году я работала в офисе, готовила мероприятия, ярмарки и так далее. Теперь я хочу вернуться к своей прошлой работе в отеле, администратором или по обслуживанию гостей.»

«Мои планы - устроиться на полставки и заработать хоть немного денег, пока я решаю, что делать дальше. Может быть, в феврале поеду в Азию изучать китайский язык. Но сейчас мне сложно найти что-то по специальности. Я надеялась остаться в индустрии туризма, как несколько лет назад, работать в храме Саграда Фамилия или в каком-нибудь музее".

На этой неделе для юношей и девушек, столкнувшихся с подобной ситуацией в Барселоне, устроили городскую ярмарку вакансий и профориентации.

Летом в Испании был зарегистрирован самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европейском Союзе - на 10% выше, чем в Италии, которая также лишилась многих зарубежных гостей.

Но и до вспышки COVID-19 ситуация в Испании была критической. В ней больше, чем в любой другой стране ЕС, временно трудоустроенных, мало у кому из нового поколения гарантирована занятость.

О них заботиться член городского совета Барселоны Ракель Жиль:

"Они не единственные, кто пострадал, но именно молодёжь подверглись наиболее жёстокому воздействию за короткий период времени. Она не может сейчас найти достойного места на рынке труда. Это может серьезно повредить их профессиональной карьере".

Евросоюз создаёт фонд экономического восстановения после пандемии. Городской администратор Ракель Жиль беспокоится о том, чтобы направляемые в Барселону деньги попали в нужные руки:

«Нам нужно не просто больше средств, нам нужно адресное финансирование. Мы в Совете знаем, как с помощью этих средств добиться сохранения и создания рабочих мест, какие секторы городского хозяйства требуют помощи в первую очередь. Нам необходимо продвигать инновации, цифровизацию и зелёную экономику".

Управляющий по инновациям компании Barcelona Activa Рауль Санчес рекомендуют больше инвестировать в образование цифровыми методами:

«Многие уже знаю, как учиться самостоятельно, искать нужную информацию в интернете. Важно направить их к бесплатному, полезному для их будущего контенту. Сейчас время учиться ".

Ярмарку вакансий посетил с друзьями Лукас. Он понял, какое ремесло ему нужно освоить:

«Меня заинтересовали курсы 3D-печати. С их дипломом меня может взять на работу солидная фирма. Для этого потребуются усилия, но у меня получится! "

Для того, чтобы это поколение не оказалось потерянным из-за пандемии, нужны усилия властей Испании и Евросоюза, деловых кругов, ну и самой молодёжи. Рынок труда открыт и в новых условиях, но к ним нужно всем приспособиться.