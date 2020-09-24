Двух россиян в Греции приговорили к 300 годам колонии за перевозку мигрантов

Суд в Греции приговорил двух российских моряков Алексея Игумнова и Никиту Шепталова к 300 годам колонии каждого, признав их виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, столь длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет заключения за каждого мигранта, обнаруженного на судах. В России за организацию нелегальной миграции мужчины получили бы до 20 лет тюрьмы.

Правозащитник подчеркнул, что россияне отрицают свою вину. Они утверждают, что прибыли в Турцию по вакансии в интернете. Им обещали около 100 тысяч рублей в месяц за работу на туристическом круизном судне, а также оплату питания и проживания. После обучения, по его словам, россияне вышли в море вместе с командой. В их обязанности изначально входили "чисто технические работы по готовке, уборке".

"В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды наоборот пересела в лодки, - передает слова Мельникова "Интерфакс". - Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались. Однако разобраться в управлении лодки не смогли и подали сигнал SOS".

Он добавил, что россияне оказались в итоге жертвами так называемых черных работодателей. Мельников сообщил, что суд не обратил внимание на доводы россиян и доказательства их невиновности, а адвокат по назначению практически не общался с подзащитными, не знакомился с материалами дела. Первый раз россияне увидели защитника только во время начала судебного заседания.

В Греции в похожей ситуации сейчас находятся около 26 российских моряков. Мельников отметил, что почти все они из малообеспеченных семей и нуждаются в деньгах на адвокатов.