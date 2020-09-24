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Газа

ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов

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 Ирина Александрова и AFP, TASS
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ФАТХ и ХАМАС договорились о проведении выборов
Авторское право  euronews
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Палестинское движение ФАТХ и исламистская организация ХАМАС достигли договоренности о проведении всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в течение ближайших шести месяцев.

Лидер ФАТХ Махмуд Аббас и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания подчеркнули важность создания объединенного национального руководства и активизации роли Организации освобождения Палестины.

Дополнительным стимулом к сближению сторон, отмечают аналитики, стало подписание в Вашингтоне соглашения о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Аббас и Хания в совместном заявлении отвергли, как они выразились "позорную сделку".

Последний раз выборы в Палестинский законодательный совет проводились в январе 2006 года. В 2007 году между руководством ФАТХ и ХАМАС произошел конфликт, который привел к расколу между Рамаллахом и Газой. Стороны неоднократно объявляли об окончании конфронтации, но политического единства достичь не удавалось.

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