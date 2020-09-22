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Спорт

Немецкий хоккеист получил приз «Харт Трофи»

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Немецкий хоккеист получил приз «Харт Трофи»
Авторское право  John Locher/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Центральный нападающий канадского хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона НХЛ. Впервые в истории этого приза удостоился немецкий хоккеист. В сезоне-2019/20 24-летний Драйзайтль набрал 110 очков за 43 гола и 67 передач в 71 матче.

«Есть очень много людей, которых я должен поблагодарить: свою семью, друзей, тренерскую команду – все они верили в меня. Моих товарищей по команде, болельщиков. Очень много людей помогли мне в этом. Они заслуживают большего признания».

Драйзайтль помог «Ойлерз» выйти в квалификацию Кубка Стэнли, где его команда проиграла "Чикаго Блэкхокс». Он стал четвёртым игроком «Ойлерз», выигравшим «Харт Трофи». В 1980-е годы игрок этой команды Уэйн Гретцки получал этот приз восемь раз подряд.